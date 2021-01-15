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ABD'de asker Kongre binasına girdi!

ABD Ordusu, Joe Biden'ın yemin töreni kapsamında başkent Washington'a askeri sevkiyatlarına devam ediyor. Beton ve tel güvenlik duvarlarının da yerleştirildiği şehirde asker sayısının 26.000'e ulaşacağı bildirildi.

6 Ocak'ta ABD'nin başkenti Washington'da Kongre binasının basılması ve 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gözler 20 Ocak'taki başkanlık devir teslimine çevrildi.

20 Ocak'ta olası olayları engellemek için Ulusal Muhafızlar başkent Washington'a gönderilmişti.

TEDBİRLER ARTIYOR

ABD Ordusu, Joe Biden'ın yemin töreni kapsamında başkent Washington'a askeri sevkiyatlarına devam ediyor. Beton ve tel güvenlik duvarlarının da yerleştirildiği şehirde asker sayısının 26.000'e ulaşacağı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde başkent Washington'a gönderilen binlerce ABD Ulusal Muhafızının, Kongre binasında yerlerde yatıp dinlendiği görüntüler çok konuşulmuştu.

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