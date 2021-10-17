ABD'de ambulans ücretini karşılayamayan hamile kadın doğum yapmak için hastaneye yürümek zorunda kaldı
ABD'de hastane yolundayken aracı arızalanan Kelsie VanMeveren isimli hamile kadın, bin dolarlık ambulans ücretini karşılayamayacağı için doğum yapmaya yürüyerek gitti.
Buz gibi havada, doğum sancısı çekerken 1,5 kilometre yürümek zorunda kalan kadın, ülkedeki sağlık sisteminin yetersizliğine ve pahalılığına isyan etti. Genç anne adayı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
ABD'de hamile kadının hastaneye yürüyerek gitmek zorunda kalması, ülkedeki sağlık sistemini bir kez daha gündeme getirdi. Kelsie VanMeveren, yol boyunca yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
ÜCRET NEDENİYLE AMBULANS ÇAĞIRAMADI
Hastaneye yaklaşık 1.5 kilometre kala aracın bozulduğunu belirten VanMeveren, "Yürüyoruz çünkü ambulans çağırmak bin dolar tutuyor." dedi.
YOLDA DOĞUM SANCISI ÇEKTİ
Eşi tarafından kaydedilen videoda yaşadığı zorlukları anlatırken, doğum sancısı çektiğini ve buna rağmen yürüdüğünü dile getiren VanMeveren, "Ayaklarım sırılsıklam. Hava soğuk." ifadesini kullandı.
ABD'NİN SAĞLIK SİSTEMİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Hamile kadın, sosyal medyada yaklaşık 6 milyon kez görüntülenen paylaşımında "#Amerika", "#sağlıksistemi" etiketlerini kullanarak, ülkesinde karşı karşıya kaldığı duruma tepki gösterdi.
TÜRKİYE'NİN TAKDİR TOPLAYAN SAĞLIK SİSTEMİ
Sağlık alanında vatandaşlarına en iyi şartları sunan Türkiye ise ulaşılması güç yerlerdeki hastalara, zorlu hava koşullarında bile helikopter göndererek dikkatleri üzerine çekiyor.
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