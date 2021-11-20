ABD'de akılamaz olay! Dolarlar otoyola saçıldı...

Olay ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Interstate 5 otoyolunda gerçekleşti. Yerel saatle 09:15'te otobanda giden zırhlı aracın kapılarından biri açıldı ve içerisindeki paralar yola saçıldı.

İNSANLAR PARALARI TOPLAMAK İÇİN YOLA DÖKÜLDÜ, TRAFİK FELÇ OLDU

Trafikte yaşanan kısa bir şaşkınlık anından sonra insanlar araçlarından inerek yola saçılan paraları toplamaya başladı.

Paranın heyecanına kapılan kişilerin telaşı trafiğin felç hale gelmesine neden olurken polis kısa sürede olaya el koydu. 2 kişi tutuklanırken ve polis insanları topladıkları paraları geri vermeye çağırdı.

PARALARI TOPLAMAYA ÇALIŞAN HERKES SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

California Otoyol Devriyesi Görevlisi Jim Bettencourt, "Paralar ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu’na ait. İade edilmelidir" dedi. Memur Bettencourt ayrıca parayı almak için duran herkesin muhtemel suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜM EN ÇILGINCA ŞEY

Olay yerindeki görüntüleri paylaşan internet fenomeni Demi Bagby ise "Bu şimdiye kadar gördüğüm en çılgınca şey" dedi. Söz konusu videolarda insanların yola saçılan dolarları toplamaya çalıştığı görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları topladıkları paraları Instagram hesaplarında paylaşırken, ne kadar paranın kaybolduğu henüz açıklanmadı.