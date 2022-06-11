ABD'de 6 Ocak Kongre baskını duruşması reyting rekoru kırdı

Reyting izleme kuruluşu Nielsen'in verilerine göre, ABD'de perşembe akşamı gerçekleştirilen 6 Ocak Kongre baskını hakkındaki ilk duruşma, 20 milyon civarında izleyici topladı.

Kongre binasında, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Özel Komitesinde yapılan ve iki saat süren oturum, birçok ABD televizyonu tarafından günlük programları askıya alınarak canlı yayınlandı.

Nielsen raporuna göre, ABD seyircisi oturumu seyretmek için ilk olarak ABC (4,8 milyon), ikinci olarak NBC (3,5 milyon) ve üçüncü sırada CBS (3,3 milyon) kanallarını tercih etti.

Kablolu yayında ise MSNBC duruşmayı verdiği süre zarfınca normalden 4 kat daha fazla olan 4,1 milyon izleyiciye ulaştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlandığı ve kızı Ivanka Trump'ın da video kaydından ifadesinin dinlenildiği oturumu YouTubeTV ve diğer çevrim içi platformlar üzerinden takip edenlerin bu rakamlara dahil olmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın mart ayındaki Birliğin Durumu konuşmasını 38 milyon, Trump'ın 2020'deki görevden alma oturumunu 9 milyon kişinin seyrettiği kaydedilmişti.