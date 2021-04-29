ABD'de 13 saatlik silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi öldü

ABD Watauga ilçe şerifi ofisinden yapılan açıklamada, Blue Ridge kasabasında ev sakini ile polisler arasında silahlı çatışma yaşandığı açıklandı.

Çatışmada, 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, ölenlerin 2'sinin polis, 1'inin saldırgan, 2'sinin ise saldırganın anne ve üvey babası olduğu duyuruldu.

Açıklamada, ihbar üzerine eve giden polis ile girişe barikat kuran ev sahibi arasında yaklaşık 13 saat çatışma yaşandığı söylendi.