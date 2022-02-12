ABD, zorunlu olmayan diplomatik personelin Ukrayna’dan ayrılmasını istedi

ABD Kiev Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir grup diplomatın dışında herkesin Ukrayna'yı terk etmesi istendi.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırdığı ve bu durumun olası bir askeri harekata işaret etmesi nedeniyle Kiev’deki büyükelçilikte görev yapan zorunlu olmayan personele ülkeyi terk etme emri verdiği belirtildi.

Karar, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin öncesinde geldi.

ABD Ukrayna'daki 160 askerini geri çekiyor

Bu arada ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'da görev yapan Amerikalı 160 askerin ülkeden ayrılarak Avrupa'nın başka bir yerinde görevlendirilmesine karar verdi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Florida Ulusal Muhafız birliğine ait 160 ABD askeri Ukrayna'dan ayrılıyor.

Açıklamada, geçen yıl kasımdan bu yana bu ülkede görev yapan askerlerin tedbiren Ukrayna'dan ayrılmasına karar verildiği ve Avrupa'nın başka bir ülkesinde görevlendirilecekleri kaydedildi.

İtalya'dan vatandaşlarına çağrı

İtalya Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarından Ukrayna'dan ayrılmalarını istedi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı Kriz Birimi, Ukrayna - Rusya gerilimi dolayısıyla Ukrayna'ya ilişkin seyahat koşullarını güncelledi.

Yapılan duyuruda, "Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşları tedbiren geçici olarak Ukrayna’yı uygun ticari araçlarla terk etmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Donetsk, Luhansk ve Kırım'a seyahat etmenin kesinlikle tavsiye edilmediği de hatırlatıldı.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde çoğunluğu başkent Kiev'de olmak üzere 2 bin civarında İtalyan'ın Ukrayna'da olduğu belirtildi.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Kiev'deki büyükelçiliklerinin her halükarda faaliyetlerine devam edeceğini, önemli görevlerde olmayan personelin ise İtalya'ya döneceğini kaydetti.