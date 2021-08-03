ABD, yüksek riskli ülkeler listesini güncelledi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), vatandaşlarına tüm seyahatlerden kaçının tavsiyesinin verildiği yüksek riskli ülkeler listesini güncelledi.

LİSTEYE 16 ÜLKE DAHA EKLENDİ

Listeye aralarında Yunanistan, İrlanda, Libya ve İran'ın da bulunduğu 16 ülke ve ada dahil edildi.

CDC'nin "Seviye 4" listesine eklediği ülkeler, Andorra, Yunanistan, İran, İrlanda, Kazakistan, Libya, Malta ve Lesotho ile Curaçao (Hollanda Antilleri) Cebelitarık, Guadeloupe, Man Adası, Martinique, Saint Barthelemy, ABD Virgin Adaları ve Saint Martin Adaları oldu.

Söz konusu ülke ve adalara seyahatin Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle risk teşkil ettiğine dikkati çeken CDC, buralara seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu.