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ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkemenin kararını iptal etti

Reuters'ın haberine göre; ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkemenin kararını iptal etti.

Haberin ardından borsada tavan yaptı

Halkbank, ABD'den gelen bu haberin ardından borsada tavan yaptı. Güne 11,45 TL'de başlayan Halkbank (HALKB hissesi), 17.25 itibariyle 12,55 TL'ye ulaştı.

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