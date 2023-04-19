ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkemenin kararını iptal etti
Reuters'ın haberine göre; ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkemenin kararını iptal etti.
Haberin ardından borsada tavan yaptı
Halkbank, ABD'den gelen bu haberin ardından borsada tavan yaptı. Güne 11,45 TL'de başlayan Halkbank (HALKB hissesi), 17.25 itibariyle 12,55 TL'ye ulaştı.
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