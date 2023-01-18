ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank davasında tarafları dinledi

ABD'de son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, Halk Bankasının "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında, hakkındaki davanın düşmesi talebiyle yaptığı başvuruyu değerlendirmek için tarafları dinledi.

"Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza hukuku davalarına uygulanıp uygulanamayacağı konusunda 9 üyeli mahkemenin tarafların görüşlerini dinlediği ve sorular yönelttiği duruşma bir saatten fazla sürdü.

Yargıç Clarence Thomas, önce Halkbankası avukatlarına söz hakkı verdi.

Halkbankası avukatı, New York Güney Bölge Mahkemesinin yargılama yetkisi olmadığını ve bankanın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında yargı bağışıklığının bulunduğunu söyledi.

Duruşma sırasında Halkbankası avukatına, yüzde 51'lik bir ticari işletme söz konusu olduğunda bankayı bir devlet organı olarak ayırt etmenin herhangi bir yolu olup olmadığı sorusu yönetildi.

"Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza hukuku davalarına uygulanıp uygulanmayacağı yönünde daha önce istinaf mahkemelerinde farklı kararlar alındığı için Halkbankasının başvurusunu kabul eden ABD Yüksek Mahkemesi, söz konusu yasanın ceza hukuku davalarını da kapsayıp kapsamadığına karar verecek.

Yüksek Mahkeme, kararını yazılı olarak açıklayacak.

Yüksek Mahkeme, Halkbankasının başvurusunu haklı bulup lehte karar verirse dava düşecek; aleyhte bir karar alarak federal ve bir üst mahkemenin aldığı kararları onarsa New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde davanın görülmesine başlanacak.