ABD ve Yunanistan'dan 'Dedeağaç' anlaşması! 145 helikopter ve tank Türkiye sınırında

ABD'ye bu kentte daha önce deniz üssü tahsis eden Atina yönetimi, şimdi de askeri tatbikatları bahane ederek helikopterler, tanklar ve çok sayıda askeri araçlar konuşlandırıyor. Dedeağaç yerel basını, 145 helikopterin ve içinde tankların da olduğu 1800 askeri aracın, salı gecesi şehre ineceğini yazdı.

Lozan Anlaşmasıyla beraber askeri hareketliliğin kaldırıldığı Dedeağaç, Yunanistan'ın bölgeyi ABD'ye açmasıyla beraber yeniden gündeme gelmeye başladı.

Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kentte, iki ülkenin anlaşması kapsamında ABD'ye deniz üssü tahsis edilmişti. Dedeağaç'a 101. ABD Hava İndirme Tümeni'ne ait Skorsky helikopterler ile askeri araçlar ve mühimmat indirilirken, üssün açılış törenine Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ABD'nin Atina Büyükelçisi Goeffrey Pyatt ile Dedeağaç'ta konuşlu Yunan 12. Mekanize Piyade Tümeni'nin Komutanı katılmıştı.



ABD'ye tahsis edilen denizi üssünün açılış töreninden bir kare

LOZAN'I DELDİLER: HEDEF TÜRK BOĞAZLARINI BYPASS ETMEK

ABD buradan Bulgaristan ve Romanya'daki üsleri arasında bağlantıyı sağlayıp Türk Boğazlarını bypass etmeye çalışacak. Üssün açıldığı dönemde Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan bir haberde, ABD'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına alternatif bir rota oluşturmak amacıyla Yunanistan'ın kuzey liman kentlerine altyapı yatırımı yaptığını yazmıştı.

HELİKOPTERLER KONUŞLANIYOR

Geçtiğimiz haftalarda da iki ülke arasındaki ortak bir tatbikatının ardından, ABD'ye ait 30 adet "Black Hawk" tipi saldırı helikopterlerinin, Dedeağaç'taki Dimokritos Havalimanı'nı merkez üs olarak kullanacağı açıklanmıştı.

YENİ GELİŞMEYİ YEREL BASIN DUYURDU

Yunanistan, istikşafi görüşmeler ile Türkiye ilişkilerini sıcak tutmaya çalışırken, diğer yandan da ABD ile ortak askeri tatbikatlara hız verdi.

Dedeağaç yerel medyasında yer alan habere göre; salı gecesi ABD ordusuna ait 145 helikopter ile yüzlerce askeri araç gelecek ve bunlar "DEFENDER Europe 2021" adlı tatbikatta kullanılacak.

Ancak Yunan basını, bu ana tatbikatın dışında, ABD ve Yunanistan ordularının Dedeağaç ve İskeçe'de "DEFENDER Europe 2021"den bağımsız ortak tatbikatlar gerçekleştireceğini yazdı.

KARGO GEMİSİ ÖLÜMCÜL SİLAHLAR TAŞIYACAK

"ENDURANCE" isimli dev kargo gemisiyle Dedeağaç Limanına gelecek olan silah sistemleri, İskeçe Kayalar atış tatbikat alanında Yunanistan'a ait helikopterlerle birlikte eğitim tatbikatı gerçekleştirecek.

İşte "ENDURANCE" ile Dedeağaç Limanına gelecek ve Orta ve Doğu Avrupa'ya konuşlanacak helikopter ve askeri araçların listesi;

- 110 adet Black Hawk tipi helikopterler,

- 25 adet AH-64 Apache tipi taarruz helikopterleri,

- 10 CH-47 Chinook tipi ağır nakliye helikopterleri,

- İçinde tanklar da dahil olmak üzere, toplamda 1800 adet çeşitli askeri araçlar.