ABD ve Ukrayna arasında güvenlik anlaşması imzalandı

İtalya, Japonya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve Almanya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, İtalya'da bir araya geldi..

Ukrayna ve Orta Doğu gündemiyle toplanan G7 ülkeleri, bölgelerdeki son durumu ele aldı..

Bu kapsamda ABD, Ukrayna ile olan birliğini kuvvetlendirdi.

Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya en baştan bu yana büyük destek olan ABD'den yeni bir adım geldi.

10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, 10 yıllık güvenlik anlaşmasına imzayı attı.

Anlaşma silah, mühimmat, istihbarat, Ukrayna askerinin eğitilmesi ve Ukrayna ordusunun modernizasyonunu içeriyor.