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ABD ve Rusya savunma bakanları savaştan beri ilk kez görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana ilk kez görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'ya "Ukrayna'da acil ateşkes" çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile 18 Şubat'tan sonra ilk kez telefonda görüştüğü duyuruldu.

Açıklamada, "Bakan Lloyd Austin, 18 Şubat'tan bu yana Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ilk kez 13 Mayıs'ta görüşmüştür. Bakan Austin, (Rusya'ya) Ukrayna'da acil ateşkes çağrısında bulunmuş ve iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine dikkati çekmiştir." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'ta başlamış, o tarihten bu yana devam eden savaşta ABD ile Avrupa ülkeleri Moskova'ya yönelik çok sayıda yaptırım kararı almıştı.

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