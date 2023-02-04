ABD ve Kanada da termometreler -30'u gösterdi

ABD ve Kanada'da pek çok kişi dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybetti. Amerikan Ulusal Hava Durumu Hizmetleri insanları 10 dakika içerisinde soğuk ısırmasına yol açabilecek dondurucu soğuklara karşı uyardı.

ABD ve Kanada'nın belirli bölgelerini etkileyen dondurucu soğuklara karşı bölgedeki insanlara dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı.

Sıcaklıkların en az 83 milyon kişiyi etkileyeceği belirtildi. 300 binden fazla kişiye elektrik verilemedi.

ABD'deki Michign Gölü'nün Chicago kıyısında parça parça buzlar oluştu. Teksas'ı da etkisi altına alan soğuk hava dalgası, okulların kapanmasına neden oldu. Pek çok noktada ısınma merkezleri açıldı.

Dallas'ta da sıcaklıklar gece saatlerinde sıfırn altına düştü. Soğuk havalar nedeniyle pek çok noktada trafik kazası meydana gelirken, Boston'da da okullara ara verildi.

Hafta başından bu yana 11 kişi hayatını kaybederken ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.