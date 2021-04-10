ABD ve Çin arasında yapay zeka yarışı kızışıyor

ABD Yapay Zeka Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Bob Work, ABD Müşterek Yapay Zeka Merkezi Direktörü Korgeneral Michael Groen ile ABD Savunma Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Gelişmekte olan teknolojilerin temelinde yapay zekanın yer aldığını belirten Work, ABD'nin 2025'e kadar yapay zeka stratejisini ortaya koymaması durumunda küresel anlamda yapay zeka teknolojilerinde üstünlüğü elde etmesinin zor olacağını vurguladı.

Yarışı kazanmak için yeterince örgütlenmiş ve organize olmuş olmamalarına dikkat çeken Work, kazanmak için strateji oluşturmaları ve organize olmaları gerektiğini söyledi.

“Çin’in tutarlı bir stratejisi var”

ABD'nin ekipman ve algoritma kapasitesi bakımından Çin'in çok az ilerisinde olduğunu aktaran Work, şöyle devam etti:

"Çinlilerin bizi 10 yıl içerisinde yakalayabileceklerini düşünüyoruz. Çin'in bir avantajı var. Onlarda çok büyük veri var ve gizlilik konusunda sınırlamaları yok. Bir avantajları da uygulamalar konusunda. Uygulamalar konusunda çok iyiler ve bu da entegrasyon konusunda onlara avantaj sağlıyor. Çünkü tutarlı bir stratejileri var ve bu da onlara tüm yapay zeka stoklarını tek elde toplama konusunda avantaj sağlıyor."

“Çin çatışma alanlarına yapay zeka teknolojileri ihraç ediyor”

ABD Müşterek Yapay Zeka Merkezi Direktörü Korgeneral Groen, Çin'in yapay zeka teknolojilerine ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi:

"Dünyanın farklı yerlerindeki küçük ölçekli son derece tehlikeli çatışmalara etik temelleri bulunmayan ve şeffaflığı olmayan yapay zekâ teknolojilerini ihraç eden bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu teknolojileri yayma konusu dikkat etmemiz gerekiyor."

Çin'in bölgesel bir gücün ötesine geçme amacıyla bölgedeki sınırları zorlamaya ve etki alanını genişletmeye devam ettiğine dikkati çeken Groen, Çin’in yapay zeka teknolojilerini bugün ikiye katladığını ve bunun 2025, 2030 için ne anlama geldiğine bakılması gerektiğini ifade etti.