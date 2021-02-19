ABD, Türkiye sınırına 600 metre uzaklıkta YPG ile ortak üs kuracak

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 13 Türk vatandaşının cenazesine ulaşılması üzerine Washington'dan gelen 'Eğer'li yorumun yol açtığı depremin artçıları sürerken, bu kez Türkiye sınırında skandal bir hamle için adım atıldı.

ABD, YPG'Lİ TERÖRİSTLERLE BİRLİKTE ÜS KURMAYA HAZIRLANIYOR

Joe Biden'ın Donald Trump'tan başkanlığı devralmasıyla Türkiye ile ilk büyük krizini yaşayan ABD, bu kez Suriye'nin kuzeydoğusunda sınır hattında bulunan bir köye YPG'li teröristlerle birlikte bir üs kurmaya hazırlanıyor. Suriye'nin Haseke vilayetine bağlı Malikiye'de kurulacak üssü, ilk olarak Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesi duyurdu. Gazetenin kaynağı ise, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) oldu.

50 ARAÇ SEVK EDİLDİ

Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye giriş yapan konvoyun görüntülerini yayınlayan SOHR, Ayn Divar köyünde inşa edilecek üs için ilk etapta aralarında zırhlı araçların da bulunduğu 50 aracın sevk edildiğini aktardı. Arap medyası, ABD'nin başını çektiği uluslararası terör örgütü DEAŞ'la mücadele koalisyonun 2021'in başından bu yana Irak'tan Suriye'ye on birinci konvoyu gönderdiğini bildiriyor.

TÜRKİYE İLE SINIRI 600 METRE

Son konvoy Ayn Divar'daki üs için El Velid sınır kapısından geçerken, yine Arap medyasındaki haberlerde Türkiye sınırına kurulacak üssün Erbil'deki hava üssünden takviye edileceği belirtildi. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile işbirliği yapan ABD'nin kuracağı üs, Şırnak'ın Cizre ilçesinin hemen karşısında. Suriye'nin en doğusunda yer alan Ayn Divar köyü ile Türkiye sınır arasındaki mesafe yalnızca 600 metre. SOHR Ayn Divar çevresinde Amerikan helikopterlerinin uçtuğunu bildirirken, yerel medya üsse yerleşecek ABD askerlerinin insansız hava araçları da kullanacağı bilgisini verdi.

ABD GERİ ADIM ATMIYOR

ABD'nin 2015'ten bu yana YPG'li teröristlerle birlikte hareket etmesi ve Suriye'nin kuzeyindeki YPG'lilere binlerce tırlık silah yardımı, Ankara-Washington hattındaki en önemli sorun. Son olarak ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, YPG'nin Türkiye'nin PKK operasyonlarına karşı yaptığı açıklamalara ilişkin bir soruya doğrudan yanıt vermekten kaçındı ve teröristlerle işbirliğinin süreceğini söyledi.

"BİZİM DE ANA ODAĞIMIZ BU"

ABD'nin Irak ve Suriye'deki operasyonlarının sadece DEAŞ ile mücadeleye odaklı olduğunu belirten Kirby, "Uzun zamandır dediğimiz gibi DEAŞ'ı yenmenin ve DEAŞ ile mücadelenin en iyi sürdürülebilir yolu yerel güçlerle çalışmaktır. Bizim de ana odağımız bu" dedi.

"BURADA MÜNFERİT GRUPLARA GİRMEYECEĞİM"

Anadolu Ajansı muhabirinin "DEAŞ ile mücadele bu açıklamaları yapmayı meşrulaştırıyor mu?" sorusunu ise Pentagon sözcüsü Kirby, "Burada münferit gruplara girmeyeceğim. Biz Suriye'de yerel Suriye Demokratik Güçleri ile çalışıyoruz ve bu değişmedi" yanıtını verdi.

PETROL KUYULARI TERÖRİSTLERDE

Terör örgütü YPG, çatı isim olarak Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ismini kullanıyor. ABD ise altı yıldır Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlara katılan YPG'li teröristlere maaş ödüyor. Anadolu Ajansı, Ayn Divar köyünün bağlı olduğu Malikiye'de ABD askerleriyle YPG'lilerin birlikte devriye gezdiğini görüntülemiş, teröristlerin petrol kuyularını işlettiğini bildirmişti.