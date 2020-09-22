ABD terör örgütü YPG'ye güvence verdi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, terör örgütü YPG/PKK'ya Türkiye'nin bölgeye yeni bir operasyon düzenlemeyeceğini iddia ederek güvence verdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK elebaşları ile Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin bölgeye yeni bir operasyon düzenlemeyeceğini iddia etti.

Yerel kaynaklardan edilen bilgiye göre, Jeffrey, dün Suriye'nin Haseke ve Deyrizor illerinde YPG/PKK elebaşları ve ENKS temsilcileriyle bir araya geldi.

Haseke'deki görüşmede YPG/PKK ile ENKS'nin bir an önce uzlaşmaya varmasını isteyen Jeffrey, Türkiye'nin bölgede terör örgütüne karşı yeni harekat düzenlemeyeceğini öne sürerek, güvence verdi.

Jeffrey, Deyrizor'da ise YPG/PKK'nın sözde askeri konseyi ve yerel meclis üyeleriyle buluştu.

Buradaki görüşmede bölgede sükunetin önemini vurgulayan ABD temsilcisi, bölge halkına hizmetlerin temin edilmesinin gerektiğini söyledi.

ENKS-YPG/PKK MÜZAKERELERİ

Jeffrey'nin bölgeye ziyareti kapsamında, YPG/PKK'lı teröristler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) himaye ettiği ENKS, Karar Merci Heyeti oluşturdu.

40 kişiden oluşan heyetin yarısını YPG/PKK, diğer yarısını da ENKS belirledi.