AjansHaber.com.tr Dünya İhtiyaç duyduğu ekonomik yardımı sağlayacağız

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: "Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu ekonomik yardımı sağlayacağız"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın ihtiyaç duyacağı ekonomik yardımın, Kongre'de onaylanacağını belirtti.

​​​​​​​Pelosi, Kongre binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Kongreye sunduğu Ukrayna için 6,4 milyar dolarlık ek fon talebine değindi.

Bu fonun onaylanması için önce yeterli çoğunluğun sağlanması gerektiğini belirten Pelosi, bunun için de Biden'ın yarın akşam Kongre ortak oturumunda yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Nancy Pelosi, Kongrenin Ukrayna'ya her türlü ekonomik yardımı sağlamaya hazır olduğunu kaydederek, "Ukrayna'nın ihtiyacına bir bakacağız ve bu ülkeye ihtiyaç duyduğu ekonomik yardımı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

- Biden yönetimi Ukrayna için Kongreden 6,4 milyar dolar talep ediyor

Amerikan basınına konuşan kaynaklar, Beyaz Saray'ın Kongre üyeleri ile yaptığı bir görüşmede, Kongreden Ukrayna'ya yardımlar için 6,4 milyar dolarlık ek fonu onaylamasını istediğini aktarmıştı.

Bu fonun 2,9 milyar dolarının Ukrayna'ya insani yardım ile Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerine güvenlik yardımı için ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansına, 3,5 milyar dolarının da ABD Savunma Bakanlığına aktarılacağı kaydedilmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan ve Aliyev yardımcı olacaklarını söyledi
Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger yolluyor
Rusya, Kırım'ın kuzeyindeki bir barajı imha etti
5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor
İsveç, Ukrayna'ya silah gönderecek
Rus uçaklarına hava sahası yasağı
"Zelenski cesur bir adam"