Joe Biden yönetimini zorbalıkla suçladı, eyalette aşı zorunluluğunu kaldırdı. ABD, Teksas valisinin aldığı kararı tartışıyor.

ABD'de Joe Biden yönetimi 100'den fazla çalışanı olan şirketlerin çalışanlarına aşı veya haftalık test zorunluluğu getirmesi kuralını uygulamaya koymaya hazırlanırken, Yeksas'tan farklı yönde bir karar geldi. Teksas Valisi Greg Abbott, yayınladığı bir kararname ile özel şirketler dahil herhangi bir kurumun çalışanlarını ya da müşterilerini koronavirüs aşısı olmaya zorlamasını yasakladı.

Biden yönetiminin uygulamaya koymaya hazırlandığı "aşı zorunluluğu"nun dayatma olduğunu belirten, Teksas valisinin kararı ile eyalette hiçbir kurum, özel şirket çalışanlarından ya da müşterilerinden koronavirüs aşısı yaptırmalarını bekleyemeyecek, etkinlik, konser gibi yerlere gidenlerden aşı kartı istenmeyecek.

Teksas valisinin aldığı karar Washington yönetiminin tepkisini çekti. Kararı "politik" diye niteleyen Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Teksas valisinin kararının bilimden değil, siyasetten kaynaklandığını söyledi.