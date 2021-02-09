ABD, eski Başkan Donald Trump'ın Kongre baskını nedeniyle siyasi haklarını kaybedip kaybetmemesi gerektiğini konuşuyor.

BIDEN'A AZİL SORUSU

Hakkında ikinci defa azil kararı verilen Trump’ın Senato’da yargılanmasına bugün başlanacak.

Bir gazeteci, Başkan Joe Biden'a bu durumu sordu. Ancak Biden, soruyu duymakta güçlük çekti.

Joe Biden, muhabirin sorusunu anlamakta güçlük çekti



🔹"Sizce Trump siyasi haklarını kaybetmeli mi?" sorusunu birkaç kez tekrarlatmak zorunda kalan 78 yaşındaki Biden, verdiği cevabında Trump'ı işaret ederek, "İfade vermesi için bir teklif aldı. Bunu yapmamaya karar verdi" dedi. pic.twitter.com/7XnVp5vDyH — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 9, 2021

SORUYU TEKRARLATMAK ZORUNDA KALDI

"Sizce Trump siyasi haklarını kaybetmeli mi?" sorusunu birkaç kez tekrarlatmak zorunda kalan 78 yaşındaki Biden, daha sonra verdiği cevabında Trump'ı işaret ederek, şunları söyledi:

"İfade vermesi için bir teklif aldı. Bunu yapmamaya karar verdi. Senato'nun halletmesine izin vereceğiz."

AZİL SÜRECİ

Temsilciler Meclisi'nin 9 Demokrat üyesi, azil yargılaması sırasında savcı olarak görev yapacak.

ABD basınında yer alan haberlere göre, söz konusu üyeler, "Trump'ın sözleri nedeniyle 6 Ocak'ta Kongre baskını yaşandı" görüşünü savunacak. Jüri konumunda ise Senatörler bulunacak.

Trump’ın suçlu bulunabilmesi için 100 üyeli Senato’da 67 senatörün oyu gerekiyor.

45 CUMHURİYETÇİ TRUMP'IN AZLEDİLMESİNE KARŞI

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında yarı yarıya paylaşılan Senato'da 17 Cumhuriyetçi senatörün desteği gerektiğinden dolayı Trump'ın azledilmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Senato'da daha önce azil süreciyle ilgili yapılan bir oylamada 45 Cumhuriyetçi senatör yargılamaya karşı yönde oy kullanmıştı.

ABD TARİHİNİN EN YAŞLI BAŞKANI

Joseph Robinette Biden Jr., 1942 yılında İrlanda kökenli katolik bir ailenin ilk çocuğu olarak Pensilvanya eyaletinin Scranton şehrinde doğdu. Çocukken Delaware’e taşındı. Altı dönem senato üyeliği yapan Joe Biden, ilk kez 1972’de ABD’nin 47. Başkan yardımcısı seçildi.

78 yaşında ABD başkanı seçilen Joe Biden ABD tarihinin en yaşlı başkanı.