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ABD Savunma Bakanı, Rus mevkidaşı ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonla görüştü. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Austin'in tansiyonu düşürme çağrısı yaptığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefonla görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Şoygu ile Austin'in görüşmesinde uluslararası güvenlikle ilgili güncel konular ve karşılıklı çıkarları ele alındı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada ise Austin'in tansiyonu düşürme çağrısı yaptığı belirtildi.

Mektup dün ulaşmıştı  

Rusya, Aralık 2021'de ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı iletmişti.

ABD ve NATO, konuyla ilgili ocak sonunda Rusya'ya yazılı yanıt göndermişti. Rusya da Washington’ın verdiği cevaba tepkisini, 11 sayfalık bir yazıyla dün iletmişti.

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