ABD, Rus tatbikatını böyle yorumladı! Rusya'nın harekatı Ukrayna'ya yönelecek

Rusya ile Belarus'un 10-16 Eylül tarihleri arasında düzenlediği büyük ölçekli ortak tatbikatın yankıları sürerken Rusya'nın geçtiğimiz mart ayında gerçekleştirdiği ve yaklaşık iki ay süren bir başka devasa ölçekli tatbikatı ABD'de panik yarattı.

Tatbikatı yorumlayan ABD'nin önde gelen istihbarat uzmanına göre, uzaydan bile görülebilen devasa ölçekli sis bombaları Rusya'nın operasyonlarını Ukrayna'nın içine genişletme hazırlığı yaptığı anlamını taşıyor.

UZAYDAN BİLE GÖRÜLDÜ

Rusya ile Belarus'un ortaklaşa düzenlediği ve hem karada hem de denizde sürdürülen Zapad-2021 tatbikatı 16 Eylül'de sona erdi.

Diğer yandan ABD kökenli savunma dergisi Defense One'da yayınlanan bir makalede Rusya'nın, Kırım yakınlarında gerçekleştirdiği ve uzaydan bile gözlemlenebilen bir başka tatbikata yer verildi.

Mart-mayıs ayları arasında gerçekleşen ve uydulardan görüldüğü kadarıyla devasa ölçekli olan tatbikatta çok sayıda sis bombası kullanıldı.

HEDEF UKRAYNA SINIRI

ABD'li 'jeo-uzamsal analiz' şirketi Orbital Insight'ın uydularından elde ettiği veriler ilk kez söz konusu yazıda paylaşıldı.

Görüntüleri yorumlayan üst düzey istihbarat subayı Dan Soller'in ifadelerine göre, Rusya'nın böylesine büyük ölçekli ve yoğun sis bombalarının kullanıldığı bir tatbikatı yapmasının tek sebebi operasyonlarını Ukrayna içine genişletme hazırlığı.

HAVA ÜSSÜ KURDU

Görüntülerde Rusya'nın bir yandan da Kırım'ın Batı sahilinde yer alan Novofedorivka'da büyük bir hava üssü kurduğu anlaşılıyor.

Dan Soller, devasa ölçekli sis bombalarının son derece pahalı silahlar olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Tatbikat esnasında 100 bin kadar Rus askerinin de bölgede bulunduğu düşünülürse, Rusya'nın Ukrayna'nın içine de operasyon yapacağını göstermek için gerçekleştirdiği bir tatbikattı."