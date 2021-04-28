ABD polisi de fidye yazılım kurbanı oldu

FBI konuyla ilgili soruşturma başlattı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre bu yılın ilk 4 ayında 26 devlet kurumu siber saldırıya maruz kaldı.

Fidye yazılımı saldırıları her geçen gün daha tehlikeli bir hale geliyor.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başkent Washington DC polis bölümü saldırıların kurbanı oldu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre başkent polisin güvenliği siber saldırganlar tarafından aşıldı.

Babuk adındaki hacker grubu polisten fidye istedi. Grup fidyenin ödenmemesi halinde polise ait hassas bilgilerin sızdırılacağını açıkladı. FBI, güvenlik ihlalinin boyutlarını araştırıyor.

FİDYE YAZILIM (RANSOMWARE) NEDİR?

Fidye hackerları yazılımlar sayesinde kişilerin ve kurumların sistemlerine giriyor. Yazılım sistemi ya kitliyor ya da hassas bilgileri ele geçiriyor.

Rusça konuşan hackerların oluşturduğu Babuk grubu yılbaşından bu yana aktif bir şekilde saldırılar düzenliyor.

Forumlarda paylaşılan bilgilere göre Babuk, Washington DC polisinin çetelere yönelik istihabarat raporlarını ele geçirmiş durumda.

ABD medyası sadece 2021 yılında 26 devlet kuruluşunun siber saldırıların hedefi olduğunu yazdı.