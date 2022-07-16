ABD: Otopsi sonucuna göre 8 polis, siyahi Walker'a 46 el ateş etti

Polis kurşunlarıyla 27 Haziran'da can veren Jayland Walker'ın bedeninde yapılan otopsinin sonuçları bugün açıklandı. Otopsi sonucuna göre polis, uyuşturucu ve alkol almadığı belirlenen 25 yaşındaki maktule beş el arkadan, toplam 46 el ateş etti.

Adli tıp yetkilileri Walker'ın sırtından başka göğsünden, kalçasından, bacaklarından ve yüzünden tüfek vurulduğunu tespit etti, ancak genç adamın vücudunda 60 el ateş izi bulunduğu iddialarını doğrulamayarak bu izlerin dışındakilerin başka yaralar olduğunu açıkladı.

Walker'ın bir trafik ihlali nedeniyle polisin ihtarlarına uymadığı, polisin genç adamı durdurmak için kenara çekmeye çalıştığı sırada kaçması üzerine ateş açtığı, birkaç dakikalık kovalamacanın ardından Walker'ın arabadan inerek polis memurlarına doğru koştuğu belirtildi.

Polis, genç adamın elinde silah olduğunu sanarak ateş açtıklarını ifade etti. Walker'ın arabasında yapılan aramada mermisiz bir silah bulunduğu bildirildi.

Ohio'nun Akron kentinde meydana gelen olay üzerine kentte 200 bin kişinin katıldığı protesto eylemleri düzenlenmiş, Walker ise perşembe günü defnedilmişti.

Polisi Walker'ın ölümünden sorumlu tutan protestocular genç siyahi için adalet talebinde bulundu.

Akron Emniyet Müdürlüğü olayla doğrudan bağlantılı sekiz polisin ücretli izne ayrıldığını bildirdi.

Jayland Walker'ın ölümü ABD'de siyahilerin emniyet güçleri tarafından haksız şekilde öldürüldüğü olaylar zincirine eklenen son halka oldu.

2020 yılında George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ülke ve dünya çapında polis şiddetine ve ırkçılık temelli adaletsizliklere karşı protestoları ateşlemiş ve "Siyahilerin Hayatı Önemlidir - Black Lives Matter" hareketine öncü olmuştu.