ABD Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugünkü toplantısından fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı.

Fed, üst üste yedinci toplantısında da faizi değiştirmemiş oldu. Banka bir sonraki faiz kararını 31 Temmuz'da açıklayacak.

Piyasa beklentisi de bugünkü toplantıda faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.