ABD-Meksika sınırındaki refakatsiz çocukların sayısı martta rekor kırdı

ABD-Meksika sınırındaki göçmen çocukların sayısı günden güne endişe verici boyuta ulaşıyor.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza birimi, geçen ay söz konusu sınırda 18 bin 890 refakatsiz çocukla karşılaşıldığını bildirdi. Bundan önceki rekor sayı, 11 bin 475 ile Mayıs 2019'da kaydedilmişti.

Şubat ayında 9 bin 457 olarak bildirilen refakatsiz çocuk sayısı, Mart 2020'de ise 3 bin 221 idi.

Toplam sayı 168 bini aştı

Sınır Muhafaza birimi, mart ayında güney sınırında toplam 168 bin 195 göçmenle karşılaşıldığını bildirdi. Daha önce en yüksek aylık toplam sayı, Mart 2001'de 170 bin 580 olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu rakamlar, 2009 yılından bu yana yetkililer tarafından paylaşılıyor