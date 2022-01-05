ABD Kongresi'nde 6 Ocak tedirginliği

ABD'de 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarının teyit edildiği oturum esnasında, aşırı sağcı grupların Kongre binasını basmasının yarınki yıl dönümü için kolluk kuvvetleri alarmda bekliyor.

Gerek Kongre Polisi gerekse de federal yetkililer, baskının yıl dönümünde yaşanacak herhangi bir şiddet olayını önlemek için gerekli önlemleri alıyor.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada, potansiyel tehditlerin farkında olduklarını ve önlem aldıklarını belirterek, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile de doğrudan temas halinde olduklarını kaydetti.

Kongre Polis Şefi Tom Manger ise yaptığı basın toplantısında, kendilerinin herhangi bir tehdide cevap verecek güçte olduklarını gerekirse diğer birimlerden de yardım isteyeceklerini belirtti.

Biden yarın bir konuşma yapacak

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, yarın 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümü dolayısıyla bir konuşma yapacak.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın da Kongre baskınına ilişkin süren soruşturma üzerine yoğunlaşacağı bir konuşma yapması bekleniyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise yarın yapmayı planladığı konuşmayı iptal etti.

ABD'liler tedirgin

ABD'de yapılan bir anket, halkın yüzde 57'sinin geçen yıl 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının gelecek birkaç yıl içinde tekrarlanmasından endişe ettiğini ortaya koydu.

1-3 Ocak tarihlerinde 2 bin 649 kişi üzerinden yapılan ankette, halkın geçen yıl 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınına bakışı sorgulandı.

Ankete katılanların yüzde 57'si, gelecek birkaç yıl içinde 6 Ocak 2021'deki baskına benzer bir olayın tekrar yaşanmasından korktuğunu bildirdi.

Katılımcıların yüzde 63'ü, Kongre baskınının, Amerikan halkının hükümete bakışını değiştirdiğini belirtti.