ABD Japonya'dan ithalat yasağını kaldırdı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Mart 2011'de Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.'in Fukushima 1 Nolu nükleer santralinde meydana gelen kaza sonrasında uygulanan bazı Japon gıda maddelerinin ithalatına yönelik yasağı kaldırdı.

ABD, Fukushima kökenli pirinç ve shiitake mantarı da dahil olmak üzere 14 ilden toplam 100 ürün üzerindeki ithalat yasağını kaldırdı.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'nın tarım, ormancılık, balıkçılık ve gıda ürünleri için en büyüküçüncü ihracat pazarı konumunda.

Nükleer felaketten sonra Amerika Birleşik Devletleri, eyaletlere göre farklılık göstermekle beraber seçilmiş bazı Japon gıda ürünlerinin ithalatını askıya aldı. Fukushima, çiğ süt ve bazı sığır eti türleri de dahil olmak üzere 35 gıda maddesi ile bu yasaktan en fazla etklenen şehir oldu.

Geçtiğimiz Nisan ayında Japonya-ABD zirvesinde Başbakan Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden'den kısıtlamaları kaldırmalarını talep etmişti.

Kaynak: Japan News