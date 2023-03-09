ABD istihbaratı, Rusya daha fazla ilerleyemeyecek!

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rusya’nın yeni bir seferberlik ilan etmemesi ve dışardan silah sağlamaması durumunda gelecek aylarda Ukrayna’da operasyonlarını sürdürmesinin giderek zorlaşacağını ve yeni toprak kazanmaktan ziyade elindeki toprakları tutma taktiğine yöneleceğini söyledi.

Haines, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, FBI Direktörü Christopher Wray, ABD Siber Kuvvetler Komutanı ve Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Orgeneral Paul Nikasone ile Senato İstihbarat Komitesinde ABD’ye yönelik küresel tehditlere ilişkin oturumda konuştu.

Haines, “Rusya Bahmut bölgesinde biraz ilerleme kaydediyor ki bu özel bir stratejik hedef değil ancak Rus ordusu diğer taraftan personel ve mühimmat eksikliği, komuta kademesindeki işlevsizlik, askerler arasında tükenmişlik ve moral zorlukları biri birçok sınırlama ile karşı karşıya.” dedi.

Rusya’nın askeri kayıplarının arttığını belirten Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu savaşla “ordusunun limitlerini görebildiğini” ve şimdilik "daha mütevazı hedeflere yöneldiğini" ileri sürdü.

Haines, şöyle devam etti:

"İhracat kontrolleri ve yaptırımlar Rusya’nın savaşını özellikle de silah sistemleri üretmek için gerekli olan yabancı ülkelerden alınan parçala erişimini kısıtlayarak zora sokuyor. Rusya zorunlu bir seferberlik başlatmazsa ve önemli miktarda üçüncü bir taraftan mühimmat tedariki sağlayamazlarsa, önümüzdeki aylarda mevcut saldırı operasyonlarını sürdürmesi giderek daha zor hale gelecek ve sonuç olarak sadece işgal yoluyla ellerine geçen bölgeleri tutmaya ve savunma durumunda kalacak. Sonuç olarak Rus ordusunun bu yıl büyük topraklar ele geçirecek kadar toparlanabileceğini öngörmüyoruz. "