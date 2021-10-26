ABD, İsrail'in yeni yasa dışı yerleşim planından derin endişe duyuyor

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Price, "İsrail hükümetinin çarşamba günü, çoğu Batı Şeria'nın derinliklerinde, yeni binlerce yerleşim yeri inşa planı konusunda derin endişe duyuyoruz." dedi.

Price, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim alanlarında 1300 yeni konut için ihale açmasından da derin endişe duyduklarını kaydetti. Bu adımların, gerginliği düşürme ve sükuneti sağlama çabalarıyla tamamen tutarsız olduğuna işaret eden Price, "İki devletli çözüm umutlarını zedeleyen yerleşimlerin genişletilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Yasa dışı yerleşim yerlerinin geriye dönük yasallaştırılmasının da kabul edilemez olduğunu belirten Sözcü, ABD'nin bu konudaki görüşlerini, üst düzey İsrailli yetkililerle özel oturumlarda doğrudan dile getirmeye devam ettiklerini aktardı.

İsrail yönetiminin, Batı Şeria'da işgal altındaki bölgelerde 3 bin yeni konut inşasına onay vereceğini duyurmasından hemen sonra ABD'nin İsrail Maslahatgüzarı Michael Ratney'nin telefonla İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Dış Politika Danışmanı Shimrit Meir ile görüştüğü ileri sürülmüştü.

- Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 660 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.