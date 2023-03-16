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ABD İHA'sının Karadeniz üzerinde düşürülme anı!

Pentagon, ABD'ye ait İnsansız Hava Aracının Karadeniz üzerinde düşürülme anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Pentagon Karadeniz ABD İHA Rusya

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