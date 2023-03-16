AjansHaber.com.tr Gündem ABD İHA'sının düşürülme anı! ABD İHA'sının Karadeniz üzerinde düşürülme anı! Pentagon, ABD'ye ait İnsansız Hava Aracının Karadeniz üzerinde düşürülme anına ilişkin görüntüleri paylaştı. 16 Mart 2023 14:13 Son Güncelleme: 16 Mart 2023 14:14 Pentagon Karadeniz ABD İHA Rusya Yorumlar Çok İzlenen Videolar Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi yaşandı! TOGG'un tanıtım videosu yayımlandı! Ajans'ta Bugün | 13 Mart 2023 Ajans'ta Bugün | 15 Mart 2023 Ajans'ta Bugün | 14 Mart 2023
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