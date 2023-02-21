ABD heyetinden Tayvana ziyaret

Amerika'nın Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri Ro Khanna, Jake Auchincloss ve Jonathan Jackson ile Cumhuriyetçi Partili Tony Gonzales'ten oluşan heyet 5 günlük ziyaret için dün Ada'ya geldi.

Heyet, bugün başladığı temaslarında Tayvan Yasama Meclisi Başkanı You Si-kun ve çip üretiminde dünya lideri olan Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin kurucusu Morris Chang ile bir araya geldi.

Heyete öncülük eden Ro Khanna, ziyaretin amacına ilişkin, "Buradaki çabamız asla Çin'i provoke etmeye yönelik değildir. Faaliyetlerimiz, Başkan Joe Biden'ın bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Tayvan ile ilişkileri geliştirilmeyi önemseyen politikasıyla tutarlıdır." ifadelerini kullandı.