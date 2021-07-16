ABD Hava Kuvvetleri’nin elindeki F-35’lerin yüzde 15’inin motoru çalışmıyor

‘ABD Hava Kuvvetleri’ndeki F-35’lerin yüzde 15’inin çalışan motorları yok’ başlıklı yazıda, motorların onarılacağı merkezin birikmiş işlerler ile baş edemiyor olması sebebiyle ABD hava güçlerinin F-35 filosunun ciddi bir darbe aldığı kaydediliyor.

Nitekim yazıya göre, ABD hava güçlerinin elindeki 41, donanma güçlerinin elindeki iki ve yabancı ülkelerin hava güçlerinin elindekiyse üç F-35 jeti, motorlarının çalışmıyor olması nedeniyle havalanamıyor. Tüm bunlar, ABD hava güçlerinin kullanımında olan F-35 jetlerinin neredeyse yüzde 15’inin motorlarının çalışmaz hâlde olduğu anlamına geliyor.

Bunun yanında yazıya göre F-35 jetlerin motorlarındaki sorun geçici bir durum olarak da görülebilir, fakat söz konusu motor sorununa ilişkin haberler, bu jetlerin maliyetine ilişkin endişelerin arttığı bir döneme denk geliyor. Yazıda, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının söz konusu projenin maliyetinin artmasına sebep olduğuna dair tartışmaların sürdüğü hatırlatılıyor.