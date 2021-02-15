ABD Gara’da şehit edilen Türk vatandaşlarına başsağlığı diledi

Türkiye, PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için yas tutuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarına yönelik düzenlediği başarılı Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamalarda, operasyon devam ederken kontrol altına alınan bir mağarada 13 Türk vatandaşının naaşlarına ulaşıldığını açıklamıştı. Akar'ın, "Böylece PKK'nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür" ifadeleriyle duyurduğu haberin ardından başta kardeş ülke Azerbaycan olmak üzere dünyanın dört bir yanından taziye mesajları geldi.

"TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Bu mesajlara son olarak ABD katıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.