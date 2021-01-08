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ABD eski başkanları Obama, Bush ve Clinton, Biden'ın yemin törenine katılacak

ABD'nin eski başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'in 20 Ocak'taki yemin törenine katılacakları bildirildi.

CNN'de yer alan haberde, eski başkanların yanı sıra eşleri Michelle Obama, Laura Bush ve Hillary Clinton'ın da törende hazır bulunacakları belirtildi.

Haberde, hayattaki en yaşlı eski ABD başkanı Jimmy Carter (96) ve eşinin ise sağlık durumlarının seyahate uygun olmaması nedeniyle törene katılamayacakları ifade edildi.

Donald Trump, bugün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın Washington'da yemin ederek göreve başlayacağı törene katılmayacağını açıklamıştı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimini Demokrat Joe Biden kazanmıştı.

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