ABD enflasyon verileri açıklandı!

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4, yıllık olarak ise yüzde 6 yükseldi. Böylece yıllık enflasyon Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Piyasa beklentisi benzer şekilde TÜFE'de aylık artışın yüzde 0.4, yıllık artışın ise yüzde 6 gelmesi yönündeydi.

Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 6.4, aylık enflasyon ise yüzde 0.5 olarak açıklanmıştı.

Artışın yüzde 70'i barınmadan

Şubat ayında aylık yükselişin yüzde 70'i barınma giderlerindeki artıştan kaynaklandı. Şubatta gıda fiyatları aylık olarak yüzde 0.4 artarken, enerji fiyatları yüzde 0.6 düştü.

Şubatta yıllık olarak ise enerji fiyatları yüzde 5.2, gıda fiyatları yüzde 9.5'lik yükseliş kaydetti.

Aylık çekirdek enflasyon yükseldi

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yüzde 5.5 ile manşet enflasyona benzer şekilde Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ancak çekirdek enflasyon şubatta aylık olarak yüzde 0.5 olarak açıklandı ve ocak ayındaki yüzde 0.4'lük seviyesine göre artış yaşadı.

Fed'in faiz artışına gitmesi öngörülüyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da, gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.



Öte yandan, Fed'in senenin ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerine gideceğine ilişkin beklentiler de güç kazanıyor.