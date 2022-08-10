ABD enflasyon rakamları açıklandı!

ABD'de tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi. Fiyatlar yıllık bazda ise yüzde 8,5 arttı.

Ülkede enflasyon haziran ayında yıllık bazda yüzde 9,1'le 41 yılın yeni zirvesine yükselmişti.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Fed'in politika adımlarına yönelik yatırımcı beklentilerini de şekillendirmesi bekleniyor.

Fed'in politika adımlarına yönelik beklentilerde değişiklik gözlenmezken, bankanın eylül toplantısında yüzde 68 ihtimalle 75 baz puan faiz artırması bekleniyor.