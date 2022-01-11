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ABD en az 1 milyon vaka bildirerek dünya rekoru kırdı

ABD dün en az 1.13 milyon yeni koronavirüs vakası bildirdi. Reuters verilerine göre bu rakam, bugüne kadar herhangi bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı.

ABD'de daha önceki rekor 3 Ocak'ta bildirilen 1.03 milyon vaka idi.

ABD'de çoğu eyaletin hafta sonunda vaka bildirimi yapmaması nedeniyle pazartesi günleri yüksek rakamlarda vaka bildiriliyor.

Yeni vakalarda yedi günlük ortalama, günlük 700 binin üzerinde vaka sayısı ile iki haftada yükselerek eski seviyenin üç katına çıktı.

Yeni vaka sayısındaki rekor seviyenin açıklandığı gün, ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı da tüm zamanların zirve seviyesine yükseldi.

Reuters verilerine göre, hastaneye kaldırılan hasta sayısı üç haftada eski seviyenin iki katına çıktı.

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