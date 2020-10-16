ABD: ’Eğer Doğruysa S-400 Denemesini Kınıyoruz’

Reuters haber ajansının, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemini bugün test ettiğini bildirmesinin ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. Bakanlık, "Doğrulanması durumunda, S-400 sistemlerinin test edilmesini en ağır biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Reuters, Sinop’tan çekildiğini belirttiği bir amatör video paylaşarak, gökyüzüne bir füzenin fırlatıldığını ve dar bir duman sütununun görüldüğünü bildirdi. Reuters bunun öncesindeki haberinde de Türkiye’nin bugün S-400 sistemini test edeceğini belirtmiş, Türkiye’nin bu amaçla Karadeniz üzerinde hava sahasına yönelik NOTAM, denizcilere yönelik de NAVTEX yayımladığına dikkat çekmişti.

Bu haberden kısa süre sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yazılı açıklama yaparak, ABD’nin, Rusya’dan S-400 gibi askeri sistemlerin alımının kabul edilemez olduğu mesajını Türk hükümetinin en üst makamlarına ilettiğini kaydetti.

"Güvenlik ilişklire için ciddi sonuçları olur"

Türkiye’nin sistemi aktive etmesi halinde bunun ABD ile güvenlik ilişkileri açısından ciddi sonuçları olabileceği uyarısında bulunan Ortagus, "Doğrulanması durumunda, S-400 sistemlerinin test edilmesini en ağır biçimde kınıyoruz. Bu adım, Türkiye’nin bir NATO müttefiki ve ABD’nin stratejik ortağı olarak taşıdığı sorumluluklara ters düşmektedir" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili bilgi verilmedi.

Türkiye bu hafta başında, 16-17 Ekim tarihlerinde Karadeniz üzerinde, Sinop yakınlarında füze atışları yapılacağına dair bir NOTAM yayımlamıştı. Havacılara yönelik duyuru anlamına gelen NOTAM’da, bölgedeki uçakların 6 saat süreyle yapılacak füze atışlarından haberdar olması ve uçakların 61 bin metreye kadar olan irtifalardan uzak durmaları istenmişti.

Benzer şekilde denizciler için yayımlanan ve 16-17 Ekim tarihlerini içeren NAVTEX’te, bölgede atış talimlerinin yapılacağı ifade edilmişti.

Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemlerini Rusya’dan satın alması ABD’nin tepkisine neden olmuştu. Bu sebeple ABD Kongresi, F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılan Türkiye’ye yaptırımlar uygulanmasını istiyor ve Trump yönetimine bunun için baskı yapıyor.

Türkiye, ABD’den Patriot sistemlerini satın alamamasını gerekçe göstererek 2017 yılında Rusya’yla 2,5 milyar dolarlık bir anlaşma yaparak S-400 füze savunma sistemi satın almıştı. S-400’lerin radar testleri daha önce yapılmıştı, ancak haberler doğrulandığı takdirde füze fırlatma testleri ilk kez yapılmış olacak.

Kaynak: VOA