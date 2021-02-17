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ABD, DSÖ'ye borcunu bu ay ödeyecek

ABD, finansal yükümlülük kapsamında Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) 200 milyon dolardan fazla borcunu bu ay sonunda ödeyecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, COVID-19 salgını ve aşıya eşit erişimin görüşüldüğü toplantıda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin COVID-19 aşısı üretimi ve dağıtımında dünya çapında ortaklarıyla birlikte çalışacağını söyledi.

Salgınla mücadelede ve daha güçlü sağlık sistemleri inşa etmede DSÖ'nün önemine değinen Blinken, ABD'nin, DSÖ'nün küresel aşı programı COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) finansal destek sağlamayı planladığını ifade etti.

Blinken ayrıca, "ABD, DSÖ'ye olan 200 milyon dolardan fazla finansal yükümlülüğünü bu ay sonunda ödemeyi planlıyor" dedi.

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