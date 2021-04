ABD Donanması Basra Körfezi'nde İran gemilerine uyarı atışı yaptı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Basra Körfezi'nde İran'la gerginlik yaşandığını ve ABD Donanması'nın İran Devrim Muhafızları gemilerine uyarı atışı yaptığını açıkladı.

ABD Donanması'nda çarşamba günü yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde bir devriye gemisinin pazartesi günü kendisine fazla yaklaşan İran Devrim Muhafızları'na ait gemilere uyarı atışı yaptığı belirtildi.

ABD Donanması'na göre, İran Devrim Muhafızları'na ait 3 hızlı atak gemisi rutin devriye görevinde bulunan ABD Sahil Güvenlik devriye botu USCGC Baranoff ve USS Firebolt yakınlarında tehlikeli manevralarda bulundu.

.@US5thFleet has released video and images of an April 2nd unprofessional interaction by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy in #ArabianGulf. pic.twitter.com/0tGJbffFJR