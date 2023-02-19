ABD Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile deprem bölgesine gidecek.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Adana incirlik üssüne iniş yaptıktan sonra Mevkidaşı Çavuşoğlu ile buluşacağı bildirildi. Ardından helikopter ile ikili deprem bölgesine hareket edecek.

Bakanlar, Hatay Kırıkan’da çadır kenti ziyaret edeceği bildirildi. Daha sonra İskenderun’a geçileceği ve Afet Koordinasyon Merkezini ziyaret edecekleri açıklandı.

2 Yıl sonra ilk ziyaret

Türkiye’ye gelecek olan Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın göreve geldikten sonraki ilk ziyareti olacak.

Amerika’nın deprem sonrasında medikal yardım, arama kurtarma makineleri ve 85 milyon dolarlık insani yardım fonu göndermişti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile depreme ilişkin yapılan yardımların da görüşüleceği bildirildi.

2 gün sürecek olan ziyaretinin 2. Gününde Ankara’ya geçecek olan Blinken yüz yüze görüşme gerçekleştireceği, bir ihtimal de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşebileceği bildirildi.