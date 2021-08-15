ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Taliban birliklerimize saldırırsa hızlı ve güçlü bir karşılık görür"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, CNN kanalında Jake Tapper'ın programına konuk olarak ABD'nin Afganistan'dan tahliye sürecini ve Taliban'ın ilerleyişini değerlendirdi.

Tapper'ın, "Daha geçen ay Başkan Joe Biden Taliban ülkeyi ele geçiremez demişti, ama yanıldı, ne oldu?" şeklindeki sorusuna yanıt verirken zorlanan Blinken, ABD'nin Afganistan'da yapması gereken her şeyi yaptığını söylemekle yetindi.

Blinken, Afganistan'dan ayrılma kararının doğru olduğunu, daha önce İngilizlerin ve Rusların da uzun süre bu ülkede kalıp sonra ayrıldığını, mevcut durumda ABD'nin de ayrılmasının kendi çıkarına uygun olduğunu ifade etti.

"Beğenin ya da beğenmeyin 1 Mayıs'ta çıkacağımıza ilişkin bir anlaşma var. Biz çekilme işlemini başlattık mı, başlattık. Afganistan'da 5-10 yıl daha kalmak bizim ulusal çıkarımıza değil." değerlendirmesini yapan Blinken, kararlarından pişman olmadıklarını yineledi.

Taliban'ın hızlı ilerleyişi ve Kabil'i kuşatması konusundaki görüşü sorulan Blinken, "Açıkçası (Afgan) güvenlik güçlerinin ülkeyi savunamadığını gördük ve bu beklediğimizden daha hızlı oldu." dedi.

Taliban'dan herhangi bir talepte bulunmadıklarını söyleyen Blinken, "Taliban'a, eğer askeri personelimize ve (tahliye) operasyonumuza müdahale ederlerse hızlı ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğimizi söyledik." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden dünkü açıklamasında, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için gönderilen asker sayısını 5 bine çıkardığını duyurmuştu.