ABD Dedeağaç'ta ne planlıyor?

Türkiye'nin Navtex ilanı birlikte ile Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselirken, ABD ordusu Türkiye sınırlarına 40 km uzaklıktaki Dedeağaç'a üst üste askeri sevkiyatlar gerçekleştiriyor. NATO tatbikatları bahane edilerek uzun süredir Dedeağaç'a ciddi silah yığınağı yapan ABD, aynı zamanda stratejik limanın özelleştirmesini talep ederek burayı askeri üs haline getirmeyi planlıyor. ABD'nin Dedeağaç'a üs kurması Lozan Antlaşmasına aykırı diyen uzmanlar, "Dedeağaç sınırdan askersizleştirilmesi gereken 30 km alan içerisinde yer alıyor. Batı Trakya Türklerinin yerleşik olduğu ve Yunanistan tarafından özerklik haklarının 100 yıldır gasp edildiği bu hassas bölgeye, Lozan'ı hiçe sayarak bir ABD üssü kurdurmak ve Türk azınlığın yoğun yaşadığı Gümülcine ve İskeçe ile Türkiye’nin arasına adeta askeri tampon oluşturmak, manidar bir girişimdir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD TÜRKİYE'Yİ GÜNEYDEN KUŞATMAK İSTİYOR

Yunanistan’da Dedeağaç, Lozan ile Türkiye’nin garantisi altında olan Batı Trakya’da yer alıyor. Türkiye sınırına yaklaşık 40 km mesafede bulunan bir liman kenti. ABD’nin son dönemlerde Irak kuzeyinden, Suriye kuzeyine, Güney Kıbrıs Rum Kesiminden Yunanistan’a kadar 10 bölgede artan askeri varlığı NATO faaliyetleri kapsamında değil. ABD Türkiye’yi güneyden kuşatarak boğazları da yakından izleme, Kanal İstanbul projesi gerçekleştirilirken de bölgede askeri etki oluşturmak istiyor. Dedeağaç’ı ileride ABD İstanbul’a açılan bir lojistik üssü ya da askeri üs olarak da planlanmakta. ABD bölgede kendisine en ciddi rakip olarak gördüğü Rusya’nın askeri faaliyetlerini bu 10 üs ile kontrol altında tutmayı planlıyor. Suriye’de Fırat’ın doğusunda Amerikan ve Rus askerlerinin sürtüşmesi bu rekabetin göstergesi durumunda. Yine Çin’in Yunanistan’da Pire Limanının kiralayarak Kuşak ve Yol Projesine entegre etmesi üzerine ABD Dedeağaç hamlesini gerçekleştirdi. ABD, Dedeağaç’ın ardından Kavala Filippos Limanı’nda da yerleşme planları hala masada. Böylece ABD Balkanlara açılan güzergahta bölgede Doğu-Batı yönlü geçiş yollarını askeri olarak kontrol edebilecek.

MESELE SADECE DOĞU AKDENİZ DEĞİL

Türkiye’nin güvencesi altında olan Batı Trakya’yı Doğu Akdeniz’deki mücadeleden ayrı düşünemeyiz. ABD'nin Türkiye’nin burnunun dibinde Dedeağaç’ta kuracağı üs NATO’dan ayrı bir yapılanma. Atina Batı Trakya Türklerine baskılarına devam ediyor. Doğu Akdeniz’de devam eden mücadele sırasında Batı Trakya’yı gözden kaçırmamak gerekiyor. Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine katıldıktan sonra askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askerin Dedeağaç’a kaçtıklarını unutmamak gerek. Bölgesel dinamikler içinde Mavi Vatan Stratejisini yürüten Türkiye Batı Trakya Türklerinin yaşadığı bölgede yeni bir ABD üssü ile karşı karşıya kalmak üzere.