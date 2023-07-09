ABD, DEAŞ liderinin öldürüldüğünü açıkladı!

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) cuma günü Suriye'nin doğusuna hava saldırısı düzenlendiğini, saldırıda DAEŞ lideri Usame El Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu.

Terör örgütü DEAŞ’ın lideri olduğu ifade edilen El-Muhacir, Suriye’nin doğusunda CENTCOM tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü. CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “DEAŞ'ın bölge genelinde yenilgiye uğratılması konusunda kararlı olduğumuzu açıkça ifade ettik. DEAŞ sadece bölge için değil, bölgenin çok ötesinde bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Operasyonlar devam edecek"

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, saldırının MQ-9 İHA’sıyla düzenlendiği, bu İHA’nın Rus uçağı tarafından taciz edilen İHA olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu saldırıda herhangi bir sivilin öldüğüne dair bir belirti yoktur ve koalisyon bir sivilin yaralandığına dair raporları değerlendirmektedir.

Bu, DEAŞ'ın terör saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini bozacak ve azaltacaktır. Ancak CENTCOM'un Irak ve Suriye'deki ortak güçlerle birlikte DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlar, örgütün kalıcı bir yenilgiye uğratılması amacıyla devam edecektir. Cuma günkü saldırı, Rus uçakları tarafından taciz edilen aynı MQ-9 tarafından gerçekleştirildi” denildi.