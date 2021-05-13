ABD, Çinli Xiaomi'yi kara listeden çıkarıyor

İlgili mahkeme dosyasına göre, taraflar, davaya konu olan sorunlarını aralarında çözmek üzere anlaştı. Böylece Washington ve şirket arasında yaşanan anlaşmazlık uzlaşmayla sona ermiş oldu.

Xiaomi'den yapılan açıklamada, şirketin son gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Trump kara listeye almıştı

Bu yılın başında Trump yönetimi Xiaomi'yi Çin ordusu ile bağlantılı şirket olarak sınıflandırmış ve şirketi ABD'den yatırım almasını engelleyen kara listeye eklemişti.

Xiaomi Çin ordusu ile ilişkisi olduğu iddialarını reddetmiş ve bu kararı "yasa dışı ve anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşımıştı.

Mahkeme, Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kara liste uygulamasını mart ayında geçici olarak durdurmuştu.

Tarafların uzlaştığına ilişkin haberlerin ardından Hong Kong borsasında işlem gören Xiaomi hisseleri yüzde 6'dan fazla değer kazandı.