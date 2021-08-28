ABD, CIA üssünü havaya uçurdu!

ABD Afganistan'dan son askerini çekmek için geri sayıma geçerken, Kabil Havalimanı dışında gerçekleşen intihar saldırıları gözlerin bir kez daha CIA'ye çevrilmesine yol açtı.

Eski ABD Savunma Bakanı ve eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Leon Panetta, ABD ordusunun ileride Afganistan'a geri dönmek zorunda kalacağını söyledi.

CNN yayınına katılan Panetta, patlamaların ABD'yi çok zor durumda bıraktığını kaydedip 13 ABD askerinin ölmesiyle Başkan Joe Biden ve yönetiminin şimdiye kadarki en kötü gününü geçirdiğini vurguladı.

Afganistan'dan çekilmenin ABD'yi çok tehlikeli bir pozisyona soktuğunu ifade eden eski CIA yöneticisi, "Sonuç olarak Afganistan'daki işimiz bitmedi. DEAŞ'ı kovalamamız gerekecek" dedi.

Biden'ın saldırının ardından sarf ettiği "Bu saldırıyı düzenleyenlere ve Amerika'ya zarar vermek isteyenlere mesajım şudur ki affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Sizi yakalayacağız ve bunun bedelini ödeteceğiz" sözlerine dikkat çeken Panetta, "Bunu yapmalıyız" diye konuştu.

Panetta sözlerini şöyle sürdürdü: "El Kaide, Taliban'la yeniden dirildiğinde muhtemelen geri dönmek zorunda kalacağız. Taliban, daha önce El Kaide'ye sığınak vermişti. Bunu büyük ihtimalle tekrar yapacaklar."

NEW YORK TIMES DUYURDU

Amerikan New York Times gazetesi ise, ABD güçlerinin CIA'ye ait Kabil'deki son üssü de yok ettiğini ve artık çekilmenin tamamlanmasını beklediğini bildiriyor.

NYT'nin haberine göre, Kabil Havalimanı çevresinde yer alan Eagle Base-Kartal Üssü havalimanı çevresinde gerçekleşen patlamaların hemen ardından imha edildi.

İntihar saldırılarının ardından arka arkaya duyulan patlamalardan biri, CIA üssünden geldi ve ABD kendi üssünü havaya uçurdu. CIA, imha haberleri üzerine yorum yapmayı reddetti.

ABD askerlerinin yaz mevsimi başında çekilmeye başlamasıyla Taliban güçleri hızla ilerledi ve yalnızca dokuz günde Kabil'e girdi. Beklenenden hızlı bir şekilde Kabil'in düşmesiyle havalimanında kaotik görüntüler ortaya çıktı.

ABD ve koalisyon ülkeleri, 100 bini aşkın insanı Afganistan'dan çıkardı ve tahliye operasyonu 31 Ağustos gece yarısı saat 24.00'te tamamlanacak.

Kabil Havalimanı önünde bekleyen kalabalığın arasında DEAŞ'ın Horasan kolunun düzenlediği intihar saldırısında 13'ü ABD askeri 170 kişi hayatını yitirdi.