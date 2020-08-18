ABD CENTCOM Komutanı Türkiye'nin operasyonlarından endişeli

McKenzie, hem Türkiye’nin operasyonlarının meşru olduğunu söyledi, hem de harekatların kargaşaya neden olduğunu savundu. ABD’li komutan, DSG’nin terör örgütü olmadığını iddia ederek yeni bir skandala imza attı.

Terör örgütü PKK, yıllardır emperyalistlerin desteğini alarak Irak’ta yuvalandı, Türkiye’yi bölmek için terör saldırıları düzenledi. Teröristlerin kökünü kazımakta ısrarlı olan ve istikrarlı mücadelesini etkin bir şekilde sürdüren Türkiye, PKK’yı eritme notkasına getirdi. Bölgede Türkiye’yi kilitlemek isteyen teröristlerin destekçisi ABD, PKK’nın Suriye’de bir uzantısını kurarak açık destek verdi. Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ismiyle kurulan örgüt, lider olan elebaşı Abdullah Öcalan’ı tanıdığı halde, ABD ısrarla DSG’nin PKK ile bağlantısı olmadığı yalanını ortaya atıp duruyor.

Son olarak bölgedeki operasyonlara ilişkin konuşan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, ülkesinin ikiyüzlü açıklamalarını sürdürdü.

Türkiye’yi destekledi

The National Interest’ten Matthew Petti’nin haberine göre, geçen hafta çarşamba günü ABD Barış Enstitüsü'nün ev sahipliğinde düzenlenen video konferansa konuşmacı olarak katılan Orgeneral Kenneth F. McKenzie, PKK'nın bir terör örgütü olduğu ve Türkiye’ye saldırdığı konusunda hemfikir olduklarını söyleyerek Ankara hükümetine destek açıklaması yaptı.

DSG ikiyüzlülüğü

Türkiye’nin Demokratik Suriye Güçleri’ni “PKK’nın Suriye’deki uzantısı” olarak tanıdığını hatırlatan ABD’li General, bu örgüt hakkında Ankara ile konusunda farklı bir görüşler paylaştıklarını söyledi ve “Biz PKK ile DSG’nin bir ve aynı olduklarına inanmıyoruz” dedi.

Endişeliymiş!

Orgeneral Kenneth F. McKenzie, Türkiye'nin PKK'yı bitirmek adına Kürdistan Bölgesi topraklarında devam eden askeri operasyonları hakkındaki endişelerini de dile getirdi.

“Operasyonlar kargaşaya neden oluyor”

11 Ağustos’ta TSK’nın iki PKK’lıyı öldürmesini hatırlatan ABD’li komutan, ölenlerin Irak’a bağlı askerler olduğu tezini ileri sürerek, Türkiye’nin harekatlarının bölgede çatışmalara ilave olarak “karmaşıklığa” neden olduğunu iddia etti.

CENTCOM Komutanı Orgeneral McKenzie, “Açıkçası, bir hedefe ateş ettiğinizce yanlış hesaplama potansiyelinin de çok yüksek olduğunu hesaplamanız gerekiyor” diyerek Türkiye’nin sehven yanlış hedefi vurduğu yalanını savundu.

Aynı zamanda McKenzie,Türkiye'nin meşru ulusal güvenlikendişeleri olduğunu belirterek, bu endişelerin giderilmesi konusunda Türkiye’yi anladıklarını ifade etti.

McKenzie, kendisinin ve ABD Avrupa Komutanı General Todd Wolters'ın Ankara hükümeti ile sürekli iyi bir diyalog halinde olduklarını söyledi.

Son olarak ABD’li komutan, Türk hükümetinin Suriye konusunda endişelenmek için meşru sebepleri olduğunu kabul ettiklerini de vurguladı.