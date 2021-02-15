ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ABD'nin Gara açıklamasına tepki dile getirildi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada ''ABD Büyükelçisi'ne en kuvvetli şekilde tepki iletildi'' denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı, ABD tarafından Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili yapılan açıklama nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.



"TEPKİMİZ EN KUVVETLİ ŞEKİLDE DİLE GETİRİLDİ"

Dışişleri Bakanlığı: ABD Büyükeliçisi Satterfield bugün Bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir.





"HABERLER DOĞRUYSA KINIYORUZ" DENİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.