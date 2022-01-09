ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye taziye mesajı
ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınır hattında teröristlerce şehit edilen 3 asker için taziye mesajı paylaştı.
ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerler için taziye mesajı paylaştı.
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Türk askerlerinin, Türkiye-Suriye sınırına yakın bir noktada EYP ile yapılan saldırı sonrası hayatını kaybetmesinden derin bir üzüntü duymaktadır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz." denildi.
ABD Büyükelçiliği, Türk askerlerinin, Türkiye-Suriye sınırına yakın bir noktada EYP ile yapılan saldırı sonrası hayatını kaybetmesinden derin bir üzüntü duymaktadır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz.— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) January 9, 2022
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