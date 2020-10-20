ABD Başkanı Trump: Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım." ifadesini kullandı.

GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020

Trump, bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtti.

AB karardan memnun

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Sudan'ı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşıladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, soysal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sudan halkının yıllardır süren izolasyonu nihayet sona eriyor." ifadesini kullandi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'u "zor şartlar altında yürüttüğü sivil geçiş" nedeniyle tebrik eden Michel, Hamduk'un çabalaranı destekleyeceklerini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de ABD'nin kararın önemli olduğunu vurguladı. Sosyal medyadan değerlendirmede bulunan Borrell, bunun Sudan'daki değişimin ve Başbakan Hamduk'un çabalarının kabul gördüğü anlamına geldiğini belirtti.

Borrell, "Karar, Sudan'ın uluslararası camiaya entegrasyonunu ve dünya ekonomisine erişimini geliştirecek. AB, Sudan'daki geçişi tamamen desteklemektedir." ifadesini kullandı.